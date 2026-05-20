Павел Банатин, агент хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался про игру футболиста в минувшем сезоне.

«Это был сложный сезон, очень эмоциональный. Скажу прямо, все это понимают — были своего рода серьезные потрясения и изменения. Ожидания от весенней части сезона были большие у всех — у болельщиков, клуба, самого Димы. Все сделали все что могли, но так бывает в футболе и жизни. Этот неудачный результат надо принять. Надеюсь, что следующий сезон будет намного успешнее.

Свист болельщиков "Локомотива" в адрес Баринова после матча с ЦСКА? Это жизнь, повторюсь. Можно абсолютно понять многих болельщиков — это их эмоции, каждый имеет на них право. Я понимаю, что такая реакция из-за того, как болельщики видели ситуацию, и в этом они не виноваты. К сожалению, они не знают всей истории ухода Баринова из "Локомотива" и как все было на самом деле. Понятно, что это большой удар для всех сторон. Но, как говорится, время все расставит по своим местам. Кто захочет разобраться в ситуации — это всегда сделает», — сказал Банатин «СЭ».