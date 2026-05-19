Нападающий Неймар в социальных сетях отреагировал на попадание в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

Футболист опубликовал видео, на котором разрывает лист с надписью о том, что он не вызван в национальную команду. Отметим, что Неймар не выступал за сборную с 2023 года из-за травмы.

«Вызов, которого все ждали. Какой чемпионат мира без Неймара?» — говорится в подписи к видео.

Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти на групповом этапе турнира сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.