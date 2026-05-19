«Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Счет в матче открыл Эли Крупи на 39-й минуте встречи. Эрлинг Холанн сравнял счет в компенсированное время, но на большее горожан не хватило

Результат матча Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Eli Junior Kroupi 39' Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Эванилсон, Rayan ( Дэвид Брукс 84' ), Eli Junior Kroupi ( Джастин Клюйверт 76' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Райан Шерки 56' ), Матео Ковачич ( Филип Фоден 56' ), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Омар Мармуш 76' ), Энтойн Семеньо ( Савиньо 56' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Тайлер Адамс 37' (Борнмут), Джеймс Хилл 59' (Борнмут)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 3 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 7 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 12 Фолы 4

«Вишни» набрали 56 очков и отстает на три очка от пятого в таблице «Ливерпуля» (59).

«Манчестер Сити» с 78 очками остался на втором месте в АПЛ и за тур до финиша лишился шансов на победу в АПЛ, не сумев сократить отставание от лидирующего «Арсенала» (82).