«Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.
Счет в матче открыл Эли Крупи на 39-й минуте встречи. Эрлинг Холанн сравнял счет в компенсированное время, но на большее горожан не хватило
Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Эванилсон, Rayan (Дэвид Брукс 84'), Eli Junior Kroupi (Джастин Клюйверт 76')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Райан Шерки 56'), Матео Ковачич (Филип Фоден 56'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Омар Мармуш 76'), Энтойн Семеньо (Савиньо 56'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Тайлер Адамс 37' (Борнмут), Джеймс Хилл 59' (Борнмут)
«Вишни» набрали 56 очков и отстает на три очка от пятого в таблице «Ливерпуля» (59).
«Манчестер Сити» с 78 очками остался на втором месте в АПЛ и за тур до финиша лишился шансов на победу в АПЛ, не сумев сократить отставание от лидирующего «Арсенала» (82).