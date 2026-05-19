Знаменитый российский полузащитник Андрей Аршавин рассказал, какие тренеры дали самый большой толчок развитию его карьеры.

«В тройку поставлю Хиддинка, Морозова, Адвоката. Лучшие мои годы и матчи прошли под руководством Гуса. Я застал систему, где нужно выигрывать, ничего нельзя, а пришёл Петржела — и всё разрешил. В европейских тренерах мне понравилось, что дают свободу.

Наша победа над Нидерландами продлила пребывание на Евро‑2008 на 6–7 дней. Там был такой кайф каждый день — как сказка была. Наши тренеры почти все трусят. Ни одного российского тренера не видел, который был бы расслаблен, который был бы независим. Разве что Сёмин и Газзаев — исключение. При Газзаеве икру ели. Ребята в ЦСКА говорили, что при нём был рай. Венгер выбирал некоторых футболистов, я ещё думал: „Что за табуретки он выбирает?“, — а потом эти табуретки говорят мне: „Посиди, старичок“», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сейчас Аршавину 44 года. Он завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате». Также он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал» и «Кубань». В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призёром Евро, всего провёл за неё 74 матча и забил 17 мячей.