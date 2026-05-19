Знаменитый российский полузащитник Андрей Аршавин рассказал, какие тренеры дали самый большой толчок развитию его карьеры.

«В тройку поставлю Хиддинка, Морозова, Адвоката.  Лучшие мои годы и матчи прошли под руководством Гуса.  Я застал систему, где нужно выигрывать, ничего нельзя, а пришёл Петржела — и всё разрешил.  В европейских тренерах мне понравилось, что дают свободу.

Наша победа над Нидерландами продлила пребывание на Евро‑2008 на 6–7 дней.  Там был такой кайф каждый день — как сказка была.  Наши тренеры почти все трусят.  Ни одного российского тренера не видел, который был бы расслаблен, который был бы независим.  Разве что Сёмин и Газзаев — исключение.  При Газзаеве икру ели.  Ребята в ЦСКА говорили, что при нём был рай.  Венгер выбирал некоторых футболистов, я ещё думал: „Что за табуретки он выбирает?“, — а потом эти табуретки говорят мне: „Посиди, старичок“», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сейчас Аршавину 44 года.  Он завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».  Также он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал» и «Кубань».  В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призёром Евро, всего провёл за неё 74 матча и забил 17 мячей.