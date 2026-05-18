Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину того, что голкипер Матвей Сафонов не включён в список вызванных футболистов на товарищеские матчи в мае и июне.

«Он дошёл до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения — огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала», — цитирует Карпина сайт РФС.

Первый матч сборная России сыграет 28 мая в Каире против Египта, затем сразится 5 июня с Буркина‑Фасо в Волгограде, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Финал Лиги чемпионов, куда вышел «ПСЖ» Сафонова, состоится 30 мая в Будапеште.