Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед» Манчестер), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).

Дружина Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне из 32 футболистов.

Футбол•Сегодня 12:11 Трансферный дайджест. 12 — 18 мая

Футбол•Вчера 21:18 «Зенит» вернул золото в Петербург! «Ростов» не совершил чуда, а «Краснодар» остался вторым

Футбол•Вчера 20:27 «Ростов» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 20:12 ЦСКА — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 20:02 «Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:04 От преемника до изгоя. Шевалье оказался лишним в «ПСЖ»

Футбол•Вчера 22:38 Лига Месси: 10 игроков МЛС, за которыми стоит следить на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 15:41 Искушение миллионами: пять тренеров, которые побьют свой трансферный рекорд этим летом

Футбол•16/05/2026 11:24 Звездный лазарет: путеводитель по главным кадровым потерям сборных за месяц до ЧМ-2026

Футбол•15/05/2026 11:37 В поисках крайних: кто на самом деле виноват в катастрофическом сезоне «Ливерпуля»

Выбор читателей

Футбол•13/05/2026 11:11 Путь Роналду или главный провал эпохи Переса? Честный разбор невнятных сезонов Мбаппе в «Реале»

Футбол•15/05/2026 11:13 Верните как было: пять тренерских камбэков, о которых мы мечтаем

Футбол•04/05/2026 15:53 Попались: Заболотный и ещё 6 футболистов в России, проваливших допинг-тест

Футбол•11/05/2026 19:58 Трансферный дайджест. 5 — 11 мая

Футбол•13/05/2026 11:30 «Реал» в огне: Мадрид и еще пять мест, где невыносимо работать тренеру

Самое интересное

Футбол•07/05/2026 10:21 В шаге от величия: почему «ПСЖ» — современная «команда мечты»

Футбол•06/05/2026 13:30 Итальянская рулетка: почему в Серии A больше никто не может защитить скудетто

Футбол•05/05/2026 10:37 Аукцион невиданной щедрости: почему гранды АПЛ готовы спустить 120 млн на игрока «Ноттингема»

Футбол•04/05/2026 15:31 Шесть крупнейших переплат в АПЛ-2025/26: «Ньюкасл» провалился, «злой» «Манчестер Юнайтед» оправдан