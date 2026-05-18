Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне из 32 футболистов.
Дружина Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).
Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).
Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед» Манчестер), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).