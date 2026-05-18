Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, почему принял решение вызвать на сбор игрока «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Мы предварительно общались и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора», — цитирует Карпина пресс‑служба РФС.

18‑летний Ибрагимов пока выступает в молодёжной команде «МЮ». Всего в этом сезоне он провёл за манкунианцев 16 матчей, забил в них 4 гола и сделал 3 ассиста.

Первый матч сборная России проведёт 28 мая с Египтом на выезде.