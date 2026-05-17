«Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2) в матче 30-го тура РПЛ.

У казанцев гол забил Руслан Безруков на 15-й минуте. На 47-й минуте игрок «Пари НН» Никита Каккоев оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Пари НН» дубль оформил Вячеслав Грулёв, отличившись на 61-й и 65-й минутах встречи.

Результат матча Рубин Казань 2:2 Пари НН Нижний Новгород Рубин: Staver, Lobov, Vujacic, Teslenko, Kabutov, Saavedra, Hodza, Rozhkov, Bezrukov, Daku, Siwe Пари НН: Medvedev, Koledin, Kakkoev, Farina, Karic, Ticic, Sarfo, Kalinski, Olusegun, Balboa, Cephas

По итогам сезона «Рубин» занял 8-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 15-й позиции с 23 баллами. Нижегородцы вылетели в Первую Лигу.