«Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2) в матче 30-го тура РПЛ.

У казанцев гол забил Руслан Безруков на 15-й минуте.  На 47-й минуте игрок «Пари НН» Никита Каккоев оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Пари НН» дубль оформил Вячеслав Грулёв, отличившись на 61-й и 65-й минутах встречи.

РубинКазаньРубин2:2Пари ННПари НННижний Новгород
Рубин:  Staver,  Lobov,  Vujacic,  Teslenko,  Kabutov,  Saavedra,  Hodza,  Rozhkov,  Bezrukov,  Daku,  Siwe
Пари НН:  Medvedev,  Koledin,  Kakkoev,  Farina,  Karic,  Ticic,  Sarfo,  Kalinski,  Olusegun,  Balboa,  Cephas

По итогам сезона «Рубин» занял 8-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе.  «Пари НН» — на 15-й позиции с 23 баллами.  Нижегородцы вылетели в Первую Лигу.