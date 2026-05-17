Завершились ещё два матча 37‑го тура итальянской Серии А.
«Дженоа» на своём поле уступил «Милану» — 1:2.
Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала нападающий Кристофер Нкунку на 50‑й минуте реализовал 11‑метровый, а на 81‑й минуте второй мяч забил крайний защитник Закари Атеками с передачи Кристиана Пулишича.
«Дженоа» смог забить лишь гол престижа на 87‑й минуте — отличился Хесус Васкес.
Результат матча
ДженоаГенуя1:2МиланМилан
0:1 Кристофер Нкунку 50' пен. 0:2 Закари Атекаме 81' 1:2 Хоан Васкес 87'
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Себастиан Отоа, Хоан Васкес, Руслан Малиновский, Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Томмазо Бальданци (Джефф Эхатор 64'), Витор Оливейра, Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 85'), Alexsandro Amorim de Freitas Filho
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Закари Атекаме, Страхиня Павлович, Фикайо Томори (Кристиан Пулишич 76'), Кристофер Нкунку (Кони де Винтер 76'), Адриен Рабьо, Юссуф Фофана (Никлас Фуллкруг 68'), Маттео Габбиа, Сантьяго Хименес (Самуэле Риччи 68'), Ардон Ясари (Рубен Лофтус-Чик 86')
Жёлтые карточки: Юстин Бейло 48', Витор Оливейра 63' — Маттео Габбиа 63', Фикайо Томори 72', Самуэле Риччи 86'
«Комо» дома с минимальным счётом переиграл «Парму» — 1:0.
Автором единственного гола стал защитник Альберто Морено на 55‑й минуте, которому результативную передачу отдал Хесус Родригес.
После 37 матчей «Милан» имеет 70 очков и идёт третьим, «Комо» (68) — пятый, «Парма» (42) — 13‑я, а «Дженоа» (41) располагается строчкой ниже.