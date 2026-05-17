«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» (3:0) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.
У хозяев голы записали на свой счет Кевин Ленини на 36-й минуте, Джон Кордоба на 63-й и Эдуард Сперцян на 88-й минуте.
Краснодар: Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, Olaza, Lenini, Spertsyan, Krivtsov, Cordoba
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Poroykov, Palacios, Khotulev, Vedernikov, Bolotov, Thompson, Golybin, Rybchinskiy, Guzina
По итогам сезона «Краснодар» занял 2-е место в таблице РПЛ с 66-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту». «Оренбург» — на 12-й позиции с 29-ю баллами.