«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» (3:0) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

У хозяев голы записали на свой счет Кевин Ленини на 36-й минуте, Джон Кордоба на 63-й и Эдуард Сперцян на 88-й минуте.

Краснодар:  Витор Тормена,  Дуглас Аугусто,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  Olaza,  Lenini,  Spertsyan,  Krivtsov,  Cordoba
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Poroykov,  Palacios,  Khotulev,  Vedernikov,  Bolotov,  Thompson,  Golybin,  Rybchinskiy,  Guzina

По итогам сезона «Краснодар» занял 2-е место в таблице РПЛ с 66-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту».  «Оренбург» — на 12-й позиции с 29-ю баллами.