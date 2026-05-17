В матче 37‑го тура итальянской Серии А чемпион этого сезона «Интер» дома не смог обыграть «Верону» — 1:1.

Первый мяч был забит на 47‑й минуте в результате автогола защитника гостей Андриаса Эдмундссона.

«Верона» смогла уйти от поражения, забив в компенсированное время — гол на счету Кирона Боуи.

Результат матча

Интер Милан 1:1 Верона Верона

0:1 Кирон Боуи 90+1'

Интер: Ян Зоммер ( Раффаэле Ди Дженнаро 81' ), Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан ( Федерико Димарко 63' ), Анди Диуф ( Пётр Зелиньски 64' ), Генрих Мхитарян, Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни ( Франческо Пио Эспозито 63' ), Лаутаро Мартинес ( Mattia Mosconi 75' ), Petar Sucic

Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе ( Домагой Брадарич 81' ), Николас Валентини, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Томаш Суслов ( Жан-Даниэль Акпа 61' ), Роберто Гальярдини, Антуан Бернед ( Абдау Харрауи 46' ), Санди Ловрич ( Ioan Vermesan 84' ), Кирон Боуи, Rafik Belghali ( Амин Сарр 61' )

Жёлтые карточки: Николас Валентини 60' (Верона), Роберто Гальярдини 89' (Верона)