В матче 37‑го тура итальянской Серии А чемпион этого сезона «Интер» дома не смог обыграть «Верону» — 1:1.
Первый мяч был забит на 47‑й минуте в результате автогола защитника гостей Андриаса Эдмундссона.
«Верона» смогла уйти от поражения, забив в компенсированное время — гол на счету Кирона Боуи.
Результат матча
ИнтерМилан1:1ВеронаВерона
0:1 Кирон Боуи 90+1'
Интер: Ян Зоммер (Раффаэле Ди Дженнаро 81'), Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Федерико Димарко 63'), Анди Диуф (Пётр Зелиньски 64'), Генрих Мхитарян, Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 63'), Лаутаро Мартинес (Mattia Mosconi 75'), Petar Sucic
Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе (Домагой Брадарич 81'), Николас Валентини, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Томаш Суслов (Жан-Даниэль Акпа 61'), Роберто Гальярдини, Антуан Бернед (Абдау Харрауи 46'), Санди Ловрич (Ioan Vermesan 84'), Кирон Боуи, Rafik Belghali (Амин Сарр 61')
Жёлтые карточки: Николас Валентини 60' (Верона), Роберто Гальярдини 89' (Верона)
В 38‑м туре «Интер» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Верона» примет «Рому».