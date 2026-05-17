В матче 37‑го тура итальянской Серии А чемпион этого сезона «Интер» дома не смог обыграть «Верону» — 1:1.

Кирон Боуи globallookpress.com

Первый мяч был забит на 47‑й минуте в результате автогола защитника гостей Андриаса Эдмундссона.

«Верона» смогла уйти от поражения, забив в компенсированное время — гол на счету Кирона Боуи.

Результат матча

0:1 Кирон Боуи 90+1'
Интер:  Ян Зоммер (Раффаэле Ди Дженнаро 81'),  Стефан де Врей,  Франческо Ачерби,  Карлос Аугусто,  Маттео Дармиан (Федерико Димарко 63'),  Анди Диуф (Пётр Зелиньски 64'),  Генрих Мхитарян,  Луис Энрике,  Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 63'),  Лаутаро Мартинес (Mattia Mosconi 75'),  Petar Sucic
Верона:  Лоренцо Монтипо,  Мартин Фресе (Домагой Брадарич 81'),  Николас Валентини,  Андриас Эдмундссон,  Виктор Нельссон,  Томаш Суслов (Жан-Даниэль Акпа 61'),  Роберто Гальярдини,  Антуан Бернед (Абдау Харрауи 46'),  Санди Ловрич (Ioan Vermesan 84'),  Кирон Боуи,  Rafik Belghali (Амин Сарр 61')
Жёлтые карточки:  Николас Валентини 60' (Верона),  Роберто Гальярдини 89' (Верона)

В 38‑м туре «Интер» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Верона» примет «Рому».