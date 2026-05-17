В 30‑м туре российской Премьер‑лиги ЦСКА на своём поле переиграл «Локомотив» со счётом 3:1.

На 35‑й минуте полузащитник армейцев Данила Козлов открыл счёт с передачи Данилы Кругового.

На 57‑й минуте второй гол ЦСКА забил бразильский защитник Матеус Рейс.

На 70‑й минуте «Локомотив» смог сократить отставание в счёте после точного удара Антона Сильянова, но на большее команды не хватило.

Точку в матче на 90+2-й минуте поставил Данил Круговой.

ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва
ЦСКА: Матеус Рейс, Torop, Gajic, Lukin, Danilov, Oblyakov, Kislyak, Krugovoy, Barinov, Kozlov, Voronov
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Nenakhov, Silyanov, Morozov, Rudenko, Prutsev, Karpukas, Pinyaev, Batrakov, Vorobyev

ЦСКА стал пятым в таблице РПЛ с 52 очками. «Локомотив» завоевал бронзовые медали, набрав 53 очка.