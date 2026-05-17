В 30‑м туре российской Премьер‑лиги ЦСКА на своём поле переиграл «Локомотив» со счётом 3:1.
На 35‑й минуте полузащитник армейцев Данила Козлов открыл счёт с передачи Данилы Кругового.
На 57‑й минуте второй гол ЦСКА забил бразильский защитник Матеус Рейс.
На 70‑й минуте «Локомотив» смог сократить отставание в счёте после точного удара Антона Сильянова, но на большее команды не хватило.
Точку в матче на 90+2-й минуте поставил Данил Круговой.
Результат матча
1:0 Матеус Рейс 57'
ЦСКА: Матеус Рейс, Torop, Gajic, Lukin, Danilov, Oblyakov, Kislyak, Krugovoy, Barinov, Kozlov, Voronov
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Nenakhov, Silyanov, Morozov, Rudenko, Prutsev, Karpukas, Pinyaev, Batrakov, Vorobyev
ЦСКА стал пятым в таблице РПЛ с 52 очками. «Локомотив» завоевал бронзовые медали, набрав 53 очка.