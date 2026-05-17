В 30‑м туре российской Премьер‑лиги ЦСКА на своём поле переиграл «Локомотив» со счётом 3:1.

Матеус Рейс ФК ЦСКА

На 35‑й минуте полузащитник армейцев Данила Козлов открыл счёт с передачи Данилы Кругового.

На 57‑й минуте второй гол ЦСКА забил бразильский защитник Матеус Рейс.

На 70‑й минуте «Локомотив» смог сократить отставание в счёте после точного удара Антона Сильянова, но на большее команды не хватило.

Точку в матче на 90+2-й минуте поставил Данил Круговой.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА3:1ЛокомотивЛокомотивМосква
1:0 Матеус Рейс 57'
ЦСКА:  Матеус Рейс,  Torop,  Gajic,  Lukin,  Danilov,  Oblyakov,  Kislyak,  Krugovoy,  Barinov,  Kozlov,  Voronov
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Nenakhov,  Silyanov,  Morozov,  Rudenko,  Prutsev,  Karpukas,  Pinyaev,  Batrakov,  Vorobyev

ЦСКА стал пятым в таблице РПЛ с 52 очками.  «Локомотив» завоевал бронзовые медали, набрав 53 очка.