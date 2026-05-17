«Брест» сыграл вничью с «Анже» (1:1) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев единственный гол забил Ромен дель Кастильо на 55-й минуте.

«Анже» сумел сравнять счет спустя 4 минуты благодаря точному удару Мохамеда Амина Сбаи.

Брест 1:1 Анже

1:0 Ромен дель Кастильо 55' 1:1 Амин Сбай 60'

Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Рафаэль ле Гюн, Дауда Гиндо ( Брэдли Локо 82' ), Лука Тусар ( Уго Маньетти 73' ), Амиду Макалу, Камори Думбия ( Жорис Шотар 73' ), Ромен дель Кастильо ( Реми Лабо Ласкари 64' ), Пате Мбуп ( Ибрагим Канте 82' ), Людовик Ажорк

Анже: Эрве Коффи ( Мелвин Зинга 49' ), Флоран Анен ( Карлан Аркус 65' ), Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Абдулай Бамба ( Жак Экоми 65' ), Бранко ван ден Бомен, Пьеррик Капелле ( Ланрой Машин 78' ), Харис Белькебла, Амин Сбай, Годюэн Койялипу ( Эммануэль Бьюмла 78' ), Усман Камара

Жёлтые карточки: Брендан Шардонне 19' — Абдулай Бамба 10'