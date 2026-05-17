«Брест» сыграл вничью с «Анже» (1:1) в матче 34-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев единственный гол забил Ромен дель Кастильо на 55-й минуте.
«Анже» сумел сравнять счет спустя 4 минуты благодаря точному удару Мохамеда Амина Сбаи.
Результат матча
1:0 Ромен дель Кастильо 55' 1:1 Амин Сбай 60'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Рафаэль ле Гюн, Дауда Гиндо (Брэдли Локо 82'), Лука Тусар (Уго Маньетти 73'), Амиду Макалу, Камори Думбия (Жорис Шотар 73'), Ромен дель Кастильо (Реми Лабо Ласкари 64'), Пате Мбуп (Ибрагим Канте 82'), Людовик Ажорк
Анже: Эрве Коффи (Мелвин Зинга 49'), Флоран Анен (Карлан Аркус 65'), Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Абдулай Бамба (Жак Экоми 65'), Бранко ван ден Бомен, Пьеррик Капелле (Ланрой Машин 78'), Харис Белькебла, Амин Сбай, Годюэн Койялипу (Эммануэль Бьюмла 78'), Усман Камара
Жёлтые карточки: Брендан Шардонне 19' — Абдулай Бамба 10'
По итогам сезона «Брест» занял 12-е место в таблице Лиги 1 с 39-ю очками в активе, а «Анже» — на 13-й позиции (36).