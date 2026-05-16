Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель стал лучшим голкипером Бундеслиги по итогам сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Кобель опередил Морица Николаса из «Боруссии» М в борьбе за звание лучшего голкипера.

В нынешнем сезоне Грегор Кобель повторил рекорд дортмундского клуба по числу сухих матчей, сыграв 15 раз «на ноль». До этого в сезоне 2011/2012 Роман Вайденфеллер также 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона 2025/2026 дортмундская «Боруссия» заняла 2-е место в таблице Бундеслиги с 73 очками в активе.