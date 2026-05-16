Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

Рис Джеймс — защитник «Челси»

«Конечно, поражение разочаровало.  Игра была довольно равной.  У "Сити" был один полумомент, и они сумели его реализовать.  Никто не радуется поражениям.  В последнее время мы проиграли немало матчей — это было тяжело.  Каждый раз, выходя на поле, мы стремимся к победе.

Что нужно "Челси" в будущем?  Думаю, главное — это стабильность.  На прошлой неделе мы поехали на "Энфилд" и, вероятно, должны были победить, а сегодня проиграли здесь.  Это сложно.  Нам многому нужно научиться и многое перенять», — приводит слова Джеймса ВВС.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн оценил игру своей команды в финале Кубка Англии.