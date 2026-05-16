Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

«Конечно, поражение разочаровало. Игра была довольно равной. У "Сити" был один полумомент, и они сумели его реализовать. Никто не радуется поражениям. В последнее время мы проиграли немало матчей — это было тяжело. Каждый раз, выходя на поле, мы стремимся к победе.

Что нужно "Челси" в будущем? Думаю, главное — это стабильность. На прошлой неделе мы поехали на "Энфилд" и, вероятно, должны были победить, а сегодня проиграли здесь. Это сложно. Нам многому нужно научиться и многое перенять», — приводит слова Джеймса ВВС.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн оценил игру своей команды в финале Кубка Англии.