Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о поражении от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Челси»
«Челси» globallookpress.com

«Я думаю, что это была равная игра.  Обе команды владели преимуществом в разные периоды игры.  Это две действительно хорошие команды.

Поздравляю "Ман Сити".  Разочаровывающий результат.

Что касается пенальти, то столкновение Хато и Хусанова — это пенальти.  Джоррел был впереди, и на любом другом участке поля зафиксировали бы фол», — приводит слова Макфарлейна ВВС.

Благодаря победе «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии текущего сезона.