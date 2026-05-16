Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о поражении от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Я думаю, что это была равная игра. Обе команды владели преимуществом в разные периоды игры. Это две действительно хорошие команды.

Поздравляю "Ман Сити". Разочаровывающий результат.

Что касается пенальти, то столкновение Хато и Хусанова — это пенальти. Джоррел был впереди, и на любом другом участке поля зафиксировали бы фол», — приводит слова Макфарлейна ВВС.

Благодаря победе «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии текущего сезона.