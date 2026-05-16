«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.
Единственный гол в этом матче «горожане» забили на 72-й минуте благодаря точному удару Антуана Семеньо.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:1Манчестер СитиМанчестер
0:1 Энтойн Семеньо 72'
Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Йоррел Хато, Мало Гюсто, Рис Джеймс (Лиам Дилап 83'), Марк Кукурелья (Педру Нету 74'), Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро (Алехандро Гарначо 86')
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Родриго Эрнандес (Матео Ковачич 65'), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Омар Мармуш (Райан Шерки 46'), Жереми Доку, Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Энцо Фернандес 29', Марк Кукурелья 32' — Абдукодир Хусанов 56'
После этого матча «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии, а «Челси» завершил свое выступление на турнире на стадии финала.