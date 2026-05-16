«Фрайбург» дома одержал разгромную победу над «РБ Лейпцигом» в матче 34-го тура Бундеслиги со счетом 4:1.
Голами в составе победителей отметились Ян-Никлас Бесте (24'), Игор Матанович (26'), Матиас Гинтер (47') и Дерри Шернхарт (75').
Единственный мяч у гостей забил Ассан Удраого на 33-й минуте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург4:1РБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Ян-Никлас Бесте 24' 2:0 Игор Матанович 26' 2:1 Ассан Уэдраого 33' 3:1 Маттиас Гинтер 47' 4:1 Дерри Шерхант 75'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер (Бруно Огбус 72'), Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте (Винченцо Грифо 60'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер (Лукас Кюблер 60'), Иоганн Манзамби (Лукас Хёлер 72'), Дерри Шерхант, Игор Матанович (Максимилиан Филипп 86')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Макс Финкгрефе, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс (Антонио Нуса 63'), Браян Груда (Боте Баку 63'), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого, Ян Дьоманде (Жоан Бакайоко 80'), Конрад Хардер (Тидиам Гомис 73')
Жёлтая карточка: Кристоф Баумгартнер 77' (РБ Лейпциг)
«Фрайбург» набрал 47 очков и занял седьмое место в Бундеслиге, дающее право сыграть в Лиге конференций. «Лейпциг» с 65 баллами занял третью строчку в турнирной таблице.