Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал будущее бразильского нападающего Эндрика, который выступает за французский клуб на правах аренды.

По словам специалиста, форвард не останется в «Лионе» после завершения сезона и, вероятнее всего, вернётся в мадридский «Реал».

«После этого сезона Эндрик может отправиться на чемпионат мира, а затем стать важным игроком "Реала". У него есть все качества для выступлений на уровне "королевского клуба", — приводит слова Фонсеки Footmercato.

В текущем сезоне чемпионата Франции Эндрик провёл 15 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.