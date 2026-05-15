Форвард калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от работы с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Он хороший тренер.  У него также отличный тренерский штаб, и они прекрасно работают.  Заслуживает ли Талалаев повышения в клуб побольше?  Думаю, вам лучше спросить это у него.  Но я считаю, что он отличный тренер.  Разумеется, большие клубы хотят с ним работать», — сказал Оффор «СЭ».

На днях 53‑летнему Талалаеву была вручена награда «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2025 года.  Сейчас «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ, находится на шестой строчке за тур до финиша чемпионата.