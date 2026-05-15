Форвард калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от работы с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Он хороший тренер. У него также отличный тренерский штаб, и они прекрасно работают. Заслуживает ли Талалаев повышения в клуб побольше? Думаю, вам лучше спросить это у него. Но я считаю, что он отличный тренер. Разумеется, большие клубы хотят с ним работать», — сказал Оффор «СЭ».

На днях 53‑летнему Талалаеву была вручена награда «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2025 года. Сейчас «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ, находится на шестой строчке за тур до финиша чемпионата.