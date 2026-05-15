Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мыслями перед матчем последнего 30-го тура РПЛ против «Зенита».

«Есть ли мотивация у игроков "Ростова"? Как не может быть мотивации в игре с "Зенитом"? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого готовимся и работаем.

Все ли игроки готовы после матча с "Акроном"? Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

В этом году "Ростов" ещё дома не побеждал, есть ли надежда сделать это в 30‑м туре? Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

Две победы подряд подняли настроение команде? После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно — так и надо продолжать», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 17-го мая в 18:00 мск.

После 29-и туров в РПЛ подопечные Альбы занимают 10-е место в таблице с 33 очками в активе. «Зенит» — на 1-й позиции с 65-ю баллами.