В очередном матче регулярного чемпионата «Цинциннати» на своём поле уступил «Интеру Майами» со счётом 3:5.
Главным героем встречи стал Лионель Месси, забивший два мяча и отдавший голевую передачу. Эти голы стали 908‑м и 909‑м в его карьере.
Также в составе его команды отличились Матео Сильветти, Херман Бертераме. Ещё один мяч был засчитан как автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано (изначально его записали на Месси).
За «Цинциннати» забивали Кевин Денки с пенальти, Павел Буха и Эвандер Феррейра.
Результат матча
ЦинциннатиСША. MLS3:5Интер МайамиМайами
0:1 Лионель Месси 24' 1:1 Ауэк Денки 41' пен. 2:1 Павел Буха 49' 2:2 Лионель Месси 55' 2:3 Mateo Silvetti 79' 2:4 Херман Бертераме 84' 2:5 Лионель Месси 89'
Цинциннати: Роуман Селентано, Кайл Смит, Мэттью Миазга (Ник Хэггланд 73'), Майлз Робинсон (Andrei Chirila 73'), Павел Буха (Том Барлоу 87'), Херардо Валенсуэла, Эвандер, Ауэк Денки, Samuel Gidi (Ender Echenique 60'), Bryan Ramirez, Kenji Mboma Dem (Obinna Nwobodo 72')
Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Янник Брайт, Серхио Регилон (Дэвид Очоа 65'), Микаэл, Гонсало Лухан, Айан Фрай, Теласко Сеговия, Родриго Де Пауль, Луис Суарес (Mateo Silvetti 76'), Херман Бертераме, Лионель Месси
Жёлтые карточки: Obinna Nwobodo 76' — Айан Фрай 38', Гонсало Лухан 40', Янник Брайт 77'
«Интер Майами» набрал 25 очков в 13 матчах и идёт вторым на «Востоке». «Цинциннати» занимает 8‑ю строчку — 16 очков в 13 играх.