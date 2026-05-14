В очередном матче регулярного чемпионата «Цинциннати» на своём поле уступил «Интеру Майами» со счётом 3:5.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, забивший два мяча и отдавший голевую передачу. Эти голы стали 908‑м и 909‑м в его карьере.

Также в составе его команды отличились Матео Сильветти, Херман Бертераме. Ещё один мяч был засчитан как автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано (изначально его записали на Месси).

За «Цинциннати» забивали Кевин Денки с пенальти, Павел Буха и Эвандер Феррейра.

Результат матча Цинциннати США. MLS 3:5 Интер Майами Майами 0:1 Лионель Месси 24' 1:1 Ауэк Денки 41' пен. 2:1 Павел Буха 49' 2:2 Лионель Месси 55' 2:3 Mateo Silvetti 79' 2:4 Херман Бертераме 84' 2:5 Лионель Месси 89' Цинциннати: Роуман Селентано, Кайл Смит, Мэттью Миазга ( Ник Хэггланд 73' ), Майлз Робинсон ( Andrei Chirila 73' ), Павел Буха ( Том Барлоу 87' ), Херардо Валенсуэла, Эвандер, Ауэк Денки, Samuel Gidi ( Ender Echenique 60' ), Bryan Ramirez, Kenji Mboma Dem ( Obinna Nwobodo 72' ) Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Янник Брайт, Серхио Регилон ( Дэвид Очоа 65' ), Микаэл, Гонсало Лухан, Айан Фрай, Теласко Сеговия, Родриго Де Пауль, Луис Суарес ( Mateo Silvetti 76' ), Херман Бертераме, Лионель Месси Жёлтые карточки: Obinna Nwobodo 76' — Айан Фрай 38', Гонсало Лухан 40', Янник Брайт 77'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 47 Владение мячом 53 1 Угловые удары 7 1 Офсайды 1 18 Фолы 12

«Интер Майами» набрал 25 очков в 13 матчах и идёт вторым на «Востоке». «Цинциннати» занимает 8‑ю строчку — 16 очков в 13 играх.