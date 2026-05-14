«Манчестер Юнайтед» принял решение оставить на посту главного тренера Майкла Каррика.

«Теперь я могу подтвердить, что Майкл Каррик, скорее всего, останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне. Это решение уже принято. Но формально его ещё нужно утвердить, потому что в конечном счёте всё зависит от Джима Рэтклиффа, совладельца "МЮ", — сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

44‑летний Каррик возглавил "МЮ", за который провёл много лет в качестве футболиста, в январе 2026 года после увольнения Рубена Аморима. Сейчас манкунианцы занимают третье место в АПЛ с 65 очками после 36 матчей.