В матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде в волевом стиле победила «Вильярреал» со счетом 3:2.
На голы Жерара Морено и Георгия Микаутадзе гости ответили точными ударами Осо, Кике Саласа и Акора Адамса.
Результат матча
1:0 Херар Морено 13' 2:0 Жорж Микаутадзе 20' 2:1 Oso 36' 2:2 Кике Салас 45+2' 2:3 Акор Адамс 72'
Вильярреал: Арнау Тенас, Alex Freeman, Пау Наварро, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо (Сантьяго Комесанья 69'), Пап Гуй (Тажон Бушанан 60'), Альберто Молейро, Николя Пепе (Томас Парти 60'), Херар Морено, Жорж Микаутадзе (Айосе Перес 70')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Габриэль Суасо, Кике Салас, Сесар Аспиликуэта, Хосе Анхель Кармона, Люсьен Агум, Джибриль Соу (Неманья Гудель 86'), Ниль Мопе (Алексис Санчес 71'), Акор Адамс (Андрес Кастрин 86'), Рубен Варгас (Хуанлу Санчес 67'), Oso
Жёлтая карточка: Айосе Перес 81' (Вильярреал)
«Севилья» набрала 43 очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» с 69 очками занимает 3-ю строчку.