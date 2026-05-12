«Славия» потерпела техническое поражение после того, как на домашнем матче чемпионата Чехии ее болельщики выбежали на поле с пиротехникой и напали на игроков «Спарты», сообщает пресс-служба красно-белых.

Дисциплинарный комитет чешской футбольной лиги также постановил, что клуб из Праги должен провести следующие четыре домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 10 миллионов крон (около 35,6 миллионов рублей).

Инцидент произошел в конце матча, когда «Славия» вела со счетом 3:2 и могла стать чемпионом страны. Из-за этого главный арбитр остановил встречу, которая так и не была завершена, так как футболисты «Спарты» отказались продолжать игру.

После этого решения «Спарта» отстает от «Славии» на пять очков за три матча до конца чемпионата, но все еще сохраняет шансы на победу в турнире.