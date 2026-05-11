В 33-м туре Первой лиги сезона состоялся матч между «Уралом» из Екатеринбурга и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра завершилась победой «Урала» со счетом 2:0.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Урала» Илья Ишков. В середине первого тайма, на 24-й минуте, бразильский игрок Леонардо Кордейро увеличил преимущество своей команды, забив второй гол.

«Урал» удерживает третью строчку в Первой лиге, имея в своем активе 61 очко после 29 туров. «КАМАЗ», набравший 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.