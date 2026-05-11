Наставник «Балтики» Андрей Талалаев высказался по поводу удаления защитника Кевина Андраде в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Игра прошла 10 мая в Москве.

«Посмотрели повтор, увидели, что наступ был — основания для красной карточки были. Казалось, что в самом моменте агрессии не было.

Игрок тянул ногу за мячом, попал по ноге, но продавливания не было. Агрессии не было, основания для карточки были», — сказал Талалаев «СЭ».

Андраде получил красную карточку на 12-й минуте игры.

«Балтика» набрала 46 очков в 29 встречах и идет на пятой позиции в таблице РПЛ.