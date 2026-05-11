Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об игре своего одноклубника Лени Йоро.

«У Лени Йоро есть все необходимые качества, талант и потенциал для любой карьеры, которую он пожелает. Замечательно видеть, как кто-то играет центрального защитника в Премьер-лиге в его возрасте, особенно в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед". Он делает потрясающую работу, но ему ещё есть над чем трудиться. Надеюсь, через 10 или 15 лет будем ставить его имя в один ряд с величайшими игроками всех времён», — цитирует Магуайра Goal.com.

В текущем сезоне на счету Йоро 32 матча во всех турнирах и две результативные передачи.