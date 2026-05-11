В матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» вырвало победу у «Краснодара» со счетом 2:1.

Константин Тюкавин

Открыли счет в этой игре краснодарцы усилиями Диего Косты на 33-й минуте, но Константин Тюкавин на 48-й минуте смог восстановить статус-кво.

Судьбу матча решил точный удар Ивана Сергеева на 90+3-й минуте.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо1:1КраснодарКраснодарКраснодар
0:1 Диего Силва 33'
Динамо:  Битело,  Артур Гомес,  Lunev,  Caceres,  Marichal,  Osipenko,  Skopintsev,  Glebov,  Marinkin,  Moumi Ngamaleu,  Tyukavin
Краснодар:  Витор Тормена,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Paltsev,  Olaza,  Chernikov,  Lenini,  Spertsyan,  Krivtsov,  Cordoba

«Краснодар» не смог вернуться на первое место.  Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита».  «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.