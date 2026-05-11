В матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» вырвало победу у «Краснодара» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре краснодарцы усилиями Диего Косты на 33-й минуте, но Константин Тюкавин на 48-й минуте смог восстановить статус-кво.
Судьбу матча решил точный удар Ивана Сергеева на 90+3-й минуте.
ДинамоМосква1:1КраснодарКраснодар
Динамо: Битело, Артур Гомес, Lunev, Caceres, Marichal, Osipenko, Skopintsev, Glebov, Marinkin, Moumi Ngamaleu, Tyukavin
Краснодар: Витор Тормена, Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Paltsev, Olaza, Chernikov, Lenini, Spertsyan, Krivtsov, Cordoba
«Краснодар» не смог вернуться на первое место. Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита». «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.