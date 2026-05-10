Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высоко оценивает работу главного тренера Хуана Диаса и его испанских помощников, считая большой удачей приглашение их в московский клуб.

За тур до конца чемпионата Первой лиги «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу и уже обеспечила себе выход в РПЛ впервые в своей истории. Хуан Диас возглавил команду в сентябре 2025 года.

«Хуан не первый зарубежный специалист у нас. Мы уже понимаем, как взаимодействовать с иностранцами. Рады, что Хуан быстро адаптировался, мы нашли общий язык. Какие-то вещи он взял от нас, где-то привнес свое новое. Получился хороший симбиоз.

Зарубежному специалисту в Первой лиге было бы очень тяжело без поддержки. Я много работал в РПЛ и за границей, там адаптируешься быстрее. А к нашей Первой лиге трудно адаптироваться, это сложный турнир. Здорово, что Хуан услышал и взял наш опыт во взаимодействии с игроками и персоналом. И при этом у него есть бесспорные плюсы. Испанский тренерский штаб добавил "Родине" эмоций. Мы всегда были сдержанными, выверенными, а здесь появилась особая искра. Одно без другого не работает. Я хочу поздравить Хуана и весь испанский штаб», — сказал Зинин «СЭ».