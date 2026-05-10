Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высоко оценивает работу главного тренера Хуана Диаса и его испанских помощников, считая большой удачей приглашение их в московский клуб.

Алексей Зинин ФК «Родина»

За тур до конца чемпионата Первой лиги «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу и уже обеспечила себе выход в РПЛ впервые в своей истории.  Хуан Диас возглавил команду в сентябре 2025 года.

«Хуан не первый зарубежный специалист у нас.  Мы уже понимаем, как взаимодействовать с иностранцами.  Рады, что Хуан быстро адаптировался, мы нашли общий язык.  Какие-то вещи он взял от нас, где-то привнес свое новое.  Получился хороший симбиоз.

Зарубежному специалисту в Первой лиге было бы очень тяжело без поддержки.  Я много работал в РПЛ и за границей, там адаптируешься быстрее.  А к нашей Первой лиге трудно адаптироваться, это сложный турнир.  Здорово, что Хуан услышал и взял наш опыт во взаимодействии с игроками и персоналом.  И при этом у него есть бесспорные плюсы.  Испанский тренерский штаб добавил "Родине" эмоций.  Мы всегда были сдержанными, выверенными, а здесь появилась особая искра.  Одно без другого не работает.  Я хочу поздравить Хуана и весь испанский штаб», — сказал Зинин «СЭ».