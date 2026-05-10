В 36‑м туре итальянской Серии А «Верона» потерпела домашнее поражение от «Комо» со счётом 0:1.
Автором единственного гола в матче стал греческий нападающий Анастасиос Дувикас, отличившийся на 71‑й минуте. Голевую передачу ему отдал защитник Марк‑Оливер Кемпф.
Верона: Лоренцо Монтипо, Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Николас Валентини, Мартин Фресе, Антуан Бернед (Санди Ловрич 63'), Жан-Даниэль Акпа, Роберто Гальярдини, Томаш Суслов, Кирон Боуи, Rafik Belghali (Ioan Vermesan 81')
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле (Альберто Морено 36'), Диего Карлос, Марк Кемпф, Мергим Войвода (Мартин Батурина 46'), Нико Пас, Максимо Перроне (Максанс Какере 46'), Анастасиос Дувикас, Хесус Родригес Карабальо (Иван Смолчич 46'), Ассане Диао (Игнасе ван дер Бремпт 81'), Лукаш Да Кунья
Жёлтая карточка: Максанс Какере 61' (Комо)
После этого успеха «Комо» поднялся на пятую строчку с 65 очками. «Верона» (20 очков) идёт предпоследней и уже вылетела в Серию В.