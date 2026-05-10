В матче 29‑го тура Российской премьер‑лиги «Оренбург» на своём поле переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 23‑й минуте стал центральный полузащитник Евгений Болотов, а голевую передачу ему отдал Ду Кейрос.
Результат матча
ОренбургОренбург1:0Крылья СоветовСамара
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Moufi, Palacios, Khotulev, Vedernikov, Bolotov, Thompson, Puebla, Gurluk, Alexandre Jesus
Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Chernov, Bozhin, Pechenin, Babkin, Vityugov, Rasskazov, Banjac, Oleynikov, Rahmanovic
Жёлтая карточка: Фернандо Костанца 71' (Крылья Советов)
Благодаря этому успеху дружина Ильдара Ахметзянова покинула зону стыковых матчей и переместилась пока на 11‑е место с 29 очками. «Крылья Советов» (29 очков) уступают «Оренбургу» по дополнительным показателям.