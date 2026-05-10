В матче 29‑го тура Российской премьер‑лиги «Оренбург» на своём поле переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.

Евгений Болотов globallookpress.com

Автором единственного гола на 23‑й минуте стал центральный полузащитник Евгений Болотов, а голевую передачу ему отдал Ду Кейрос.

Результат матча

ОренбургОренбургОренбург1:0Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Moufi,  Palacios,  Khotulev,  Vedernikov,  Bolotov,  Thompson,  Puebla,  Gurluk,  Alexandre Jesus
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Chernov,  Bozhin,  Pechenin,  Babkin,  Vityugov,  Rasskazov,  Banjac,  Oleynikov,  Rahmanovic
Жёлтая карточка:  Фернандо Костанца 71' (Крылья Советов)

Благодаря этому успеху дружина Ильдара Ахметзянова покинула зону стыковых матчей и переместилась пока на 11‑е место с 29 очками.  «Крылья Советов» (29 очков) уступают «Оренбургу» по дополнительным показателям.