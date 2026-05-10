Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об усилении команды во время летнего трансферного окна.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Рассуждать на тему усилений не очень актуально. Есть игроки, которыми мы гордимся, они стараются, бьются. Понятно, что всегда хочется усиления. Трансферный комитет всегда собирается. Будем работать в этом направлении, будем работать над точечными усилениями. Но опять же, нам важны те игроки, которые выступают у нас сейчас», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.