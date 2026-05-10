«Кристал Пэлас» и «Эвертон» поделили очки (2:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей голы записали на свой счет Джеймс Тарковский на 6-й минуте и Бету на 47-й минуте.
В составе «Кристал Пэлас» отличились Исмаила Сарр на 34-й минуте и Жан-Филипп Матета на 77-й минуте.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон2:2ЭвертонЛиверпуль
0:1 Джеймс Тарковски 6' 1:1 Исмаила Сарр 34' 1:2 Бету 47' 2:2 Жан-Филипп Матета 77'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Бреннан Джонсон (Хефферсон Лерма 80'), Исмаила Сарр, Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 65')
Эвертон: Бету (Тьерно Барри 70'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 90'), Мерлин Рёль (Тирик Джордж 80'), Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Джеймс Гарнер 30' (Эвертон), Виталий Миколенко 45' (Эвертон)
После этого матча «Эвертон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (44).