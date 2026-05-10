«Кристал Пэлас» и «Эвертон» поделили очки (2:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей голы записали на свой счет Джеймс Тарковский на 6-й минуте и Бету на 47-й минуте.

В составе «Кристал Пэлас» отличились Исмаила Сарр на 34-й минуте и Жан-Филипп Матета на 77-й минуте.

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас2:2ЭвертонЭвертонЛиверпуль
0:1 Джеймс Тарковски 6' 1:1 Исмаила Сарр 34' 1:2 Бету 47' 2:2 Жан-Филипп Матета 77'
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Крис Ричардс,  Максанс Лакруа,  Жейде Канво,  Даниэль Муньос,  Тайрик Митчелл,  Адам Уортон,  Даити Камада,  Бреннан Джонсон (Хефферсон Лерма 80'),  Исмаила Сарр,  Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 65')
Эвертон:  Бету (Тьерно Барри 70'),  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Майкл Кин,  Джеймс Тарковски,  Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 90'),  Мерлин Рёль (Тирик Джордж 80'),  Джеймс Гарнер,  Тим Айрогбунам,  Илиман Ндиайе,  Jake O'Brien
Жёлтые карточки:  Джеймс Гарнер 30' (Эвертон),  Виталий Миколенко 45' (Эвертон)

После этого матча «Эвертон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.  «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (44).