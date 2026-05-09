10 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Кристал Пэлас» на 8 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли донецкий «Шахтер» (2:1).
До того команда была бита «Борнмутом» (0:3). Зато первый поединок с «горняками» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах «Кристал Пэлас» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Орлы» достаточно стабильны в плане игры и результатов. К тому же команда вышла в финал Лиги конференций.
Причем «Кристал Пэлас» традиционно неудачно противостоит «Эвертону». В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» проводят вполне продуктивный сезон. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Эвертон» на 3 очка отстает от топ-7. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ириски» отобрали очки у «Манчестер Сити» (3:3).
До того команда уступила бьющемуся за выживание «Вест Хэму» (1:2). А вот чуть ранее она была бита «Ливерпулем» (1:2).
При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ириски» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Эвертон» в трех последних очных встречах одолел «Кристал Пэлас». А вот не проигрывает «орлам» команда уже 4 года.
Команда вполне продуктивно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 25 зачетных баллов в 17 матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эвертон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
Прогноз: «Ириски» намерены подтянуться к еврозоне, к тому же оппонент немало сил потратил в полуфинале Лиги конференций.
Ставка: Победа «Эвертона» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кристал Пэлас» может не успеть восстановиться после матча с «Шахтером»
- «Эвертон» не может победить 4 матча кряду
- «Орлы» в родных стенах в среднем пропускают гол за матч
- «Ириски» уже 4 года не проигрывают «Кристал Пэласу»
- «Эвертон» весьма продуктивно выступает на выезде