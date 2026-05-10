Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего поединка 29-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Сегодня последний матч в сезоне на нашем стадионе. Есть три очка, придёт на игру зритель. Вопрос мотивации у нас вообще не стоит.

У "Динамо" свои задачи, им кровь износу нужно взять тут очки, а у нас другие цели. Они сделали некоторые перестановки в составе — не играет несколько часто выступавших игроков. У них своё видение перед сегодняшним матчем, у нас — другое», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

Матч между «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» состоится сегодня, 10-го мая в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.