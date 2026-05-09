Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал выход «Факела» и «Родины» в РПЛ.

«Воронеж бился, старался и вышел в РПЛ. Клуб шёл к этому: во всех направлениях считался фаворитом и всё-таки выполнил задачу. Абсолютно всё для выхода у них было! Надеюсь, что "Факел" задержится в высшей лиге и будет там долго играть.

"Родина" впечатляет: задачу на выход в РПЛ они ставят не первый год, поэтому они были готовы. И состав оптимизировали: усилились футболистами, а тренерский штаб отработал неплохо. Испанцы хороший уровень показали — будет интересно за ними понаблюдать. Все команды вышли заслуженно!» — цитирует Ташуева «Советский спорт».

«Родина» и «Факел» досрочно вышли в РПЛ, набрав по 65 баллов за тур до окончания сезона. Московский клуб находится выше в таблице по дополнительным показателям.