Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал выход «Факела» и «Родины» в РПЛ.

ФК «Родина»

«Воронеж бился, старался и вышел в РПЛ.  Клуб шёл к этому: во всех направлениях считался фаворитом и всё-таки выполнил задачу.  Абсолютно всё для выхода у них было!  Надеюсь, что "Факел" задержится в высшей лиге и будет там долго играть.

"Родина" впечатляет: задачу на выход в РПЛ они ставят не первый год, поэтому они были готовы.  И состав оптимизировали: усилились футболистами, а тренерский штаб отработал неплохо.  Испанцы хороший уровень показали — будет интересно за ними понаблюдать.  Все команды вышли заслуженно!» — цитирует Ташуева «Советский спорт».

«Родина» и «Факел» досрочно вышли в РПЛ, набрав по 65 баллов за тур до окончания сезона.  Московский клуб находится выше в таблице по дополнительным показателям.