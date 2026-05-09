Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура итальянской Серии А против «Лацио» (3:0).

«Это заслуга каждого, а не только Лаутаро (Мартинеса, который сделал гол+пас). Он вкладывает душу, профессионализм и серьёзность, отдаёт всё, что у него есть. Но это также заслуга его товарищей по команде, которые следуют за ним, особенно в определённых вещах. Это фантастическая группа и команда, переживающая нечто особенное. Рад за них, потому что они этого заслуживают.

Мы знали, что Сучич может играть на этой позиции благодаря его характеру, мастерству и хладнокровию с мячом. У него есть талант, в сборной он часто играет в паре. Сегодня он провёл великолепный матч, полный индивидуальности. У нас есть талантливый молодой игрок, мы должны ценить его», — приводит слова Киву Football Italia.

Напомним, что «Интер» гарантировал себе 1-е место в таблице Серии А, имея в своем активе 85 очков. В следующем поединке миланская команда снова сыграет против «Лацио» 13-го мая в рамках Кубка Италии.