«Интер» одержал победу над «Лацио» (3:0) в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе гостей голы записали Лаутаро Мартинес на 6-й минуте, Петар Сучич на 39-й минуте и Генрих Мхитарян на 76-й минуте.

Защитник «Лацио» Алессио Романьоли получил красную карточку на 59-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве.

Результат матча

ЛациоРимЛацио0:3ИнтерИнтерМилан
0:1 Лаутаро Мартинес 6' 0:2 Petar Sucic 39' 0:3 Генрих Мхитарян 76'
Лацио:  Марио Хила (Патрисио Габбарон 56'),  Алессио Романьоли,  Лука Пеллегрини,  Адам Марушич (Мануэль Лаццари 77'),  Фисайо Деле-Баширу,  Николо Ровелла (Оливер Провстгор 56'),  Тома Башич,  Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 56'),  Тейянни Нослин,  Педро Родригес,  Edoardo Motta
Интер:  Хосеп Мартинес,  Карлос Аугусто,  Алессандро Бастони (Луис Энрике 63'),  Франческо Ачерби,  Янн Биссекк,  Николо Барелла (Анж-Йоан Бонни 46'),  Генрих Мхитарян,  Анди Диуф,  Маркус Тюрам (Давиде Фраттези 46'),  Лаутаро Мартинес (Дензел Дюмфрис 63'),  Petar Sucic (Mattia Mosconi 80')
Жёлтые карточки:  Лука Пеллегрини 48',  Тейянни Нослин 74'  —  Генрих Мхитарян 85'
Красная карточка:  Алессио Романьоли 59' (Лацио)

Напомним, что «Интер» гарантировал себе чемпионство в нынешнем сезоне Серии А, набрав 85 очков.  «Лацио» занимает 8-е место в таблице с 51-м баллом.