«Интер» одержал победу над «Лацио» (3:0) в матче 36-го тура итальянской Серии А.
В составе гостей голы записали Лаутаро Мартинес на 6-й минуте, Петар Сучич на 39-й минуте и Генрих Мхитарян на 76-й минуте.
Защитник «Лацио» Алессио Романьоли получил красную карточку на 59-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
ЛациоРим0:3ИнтерМилан
0:1 Лаутаро Мартинес 6' 0:2 Petar Sucic 39' 0:3 Генрих Мхитарян 76'
Лацио: Марио Хила (Патрисио Габбарон 56'), Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич (Мануэль Лаццари 77'), Фисайо Деле-Баширу, Николо Ровелла (Оливер Провстгор 56'), Тома Башич, Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 56'), Тейянни Нослин, Педро Родригес, Edoardo Motta
Интер: Хосеп Мартинес, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони (Луис Энрике 63'), Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Николо Барелла (Анж-Йоан Бонни 46'), Генрих Мхитарян, Анди Диуф, Маркус Тюрам (Давиде Фраттези 46'), Лаутаро Мартинес (Дензел Дюмфрис 63'), Petar Sucic (Mattia Mosconi 80')
Жёлтые карточки: Лука Пеллегрини 48', Тейянни Нослин 74' — Генрих Мхитарян 85'
Красная карточка: Алессио Романьоли 59' (Лацио)
Напомним, что «Интер» гарантировал себе чемпионство в нынешнем сезоне Серии А, набрав 85 очков. «Лацио» занимает 8-е место в таблице с 51-м баллом.