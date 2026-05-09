Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о выходе команды РПЛ.

«Мы вышли в РПЛ, про футбол точно говорить не будем. Как будем отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться.

Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ», — цитирует Диаса «Чемпионат».

Напомним, что по итогам сегодняшних матчей Первой лиги стало известно, что досрочно в РПЛ вышли «Родина» и «Факел».