В матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси» была зафиксирована ничья — 1:1.
Игра началась с гола, забитого полузащитником «Ливерпуля» Райаном Гравенберхом на шестой минуте. Однако на 35-й минуте Энцо Фернандес, также полузащитник, сравнял счёт в пользу «Челси». Начало второго тайма ознаменовалось спорным моментом: гол Коула Палмера был отменен системой VAR из-за офсайда. Перед встречей с «Ливерпулем» команда из Лондона потерпела шесть поражений подряд в АПЛ.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль1:1ЧелсиЛондон
1:0 Райан Гравенберх 6' 1:1 Энцо Фернандес 35'
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Ибраима Конате (Джо Гомес 77'), Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Жереми Фримпонг, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Рио Нгумоха (Александер Исак 67'), Коди Матес Гакпо (Федерико Кьеза 77')
Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Леви Колвилл, Жоао Педро, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос (Рис Джеймс 63'), Весли Фофана
Жёлтые карточки: Джо Гомес 88', Алексис Мак Аллистер 90+4' — Йоррел Хато 67', Энцо Фернандес 73', Марк Кукурелья 83', Мойсес Кайседо 89'
После завершения 36 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» заработал 59 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. «Челси», набрав 49 очков, занимает девятое место.