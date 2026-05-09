В матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси» была зафиксирована ничья — 1:1.

Игра началась с гола, забитого полузащитником «Ливерпуля» Райаном Гравенберхом на шестой минуте. Однако на 35-й минуте Энцо Фернандес, также полузащитник, сравнял счёт в пользу «Челси». Начало второго тайма ознаменовалось спорным моментом: гол Коула Палмера был отменен системой VAR из-за офсайда. Перед встречей с «Ливерпулем» команда из Лондона потерпела шесть поражений подряд в АПЛ.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Лондон 1:0 Райан Гравенберх 6' 1:1 Энцо Фернандес 35' Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Ибраима Конате ( Джо Гомес 77' ), Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Жереми Фримпонг, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Рио Нгумоха ( Александер Исак 67' ), Коди Матес Гакпо ( Федерико Кьеза 77' ) Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Леви Колвилл, Жоао Педро, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Рис Джеймс 63' ), Весли Фофана Жёлтые карточки: Джо Гомес 88', Алексис Мак Аллистер 90+4' — Йоррел Хато 67', Энцо Фернандес 73', Марк Кукурелья 83', Мойсес Кайседо 89'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 4 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 17 Фолы 17

После завершения 36 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» заработал 59 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. «Челси», набрав 49 очков, занимает девятое место.