«Брайтон» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 3:0.
На первой минуте Джек Хиншелвуд вывел вперед хозяев, а четыре минуты спустя Льюис Данк удвоил преимущество «чаек». Янкуба Минтех довел счет до разгромного на 86-й минуте.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув3:0ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Джек Хиншелвуд 1' 2:0 Льюис Данк 5' 3:0 Янкуба Минте 86'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер (Соломон Марч 88'), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба (Ясин Аяри 76'), Паскаль Грос, Янкуба Минте, Джек Хиншелвуд (Хараламбос Костулас 88'), Каору Митома (Йоэл Велтман 58'), Дэнни Уэлбек (Жоржиньо Рюттер 76')
Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе 46'), Педро Лима (Жанрикне Беллегард 67'), Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Жуан Гомес (Толу Арокадаре 89'), Андре, Хван Хи Чан (Анхель Гомес 89'), Матеуш Мане (Родригу Гомеш 67'), Адам Армстронг
Жёлтые карточки: Каору Митома 24' — Хван Хи Чан 49', Андре 68'
«Чайки» поднялись на седьмое место в АПЛ, набрав 53 очка. «Вулверхэмптон» (18) — двадцатый.