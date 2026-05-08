Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями о предстоящем матче «бело-голубых» против «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ.

«Серия матчей достаточно затянулась, и "Динамо" не может обыграть "Краснодар". Но есть надежда, что рано или поздно любая серия прерывается. Поэтому в ближайшей игре в чемпионате "Динамо" постарается все-таки вернуть долг "Краснодару" — в том числе за Кубок и за прошлое упущенное чемпионство», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Встреча чемпионата страны состоится 11 мая. Команды ранее играли в финале Пути РПЛ Кубка России, где «Краснодар» одержал победу — 0:0, 6:5 по пенальти.