Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в АПЛ после ничейного результата в матче 35-го тура против «Эвертона» (3:3).

«Мы, безусловно, будем бороться до конца, как и всегда. В Премьер-лиге такие матчи, как с "Эвертоном", усложняют нам жизнь.

Кто знает, что может произойти дальше? В футболе всякое бывает», — приводит слова Бернарду Силвы журналист Фабрицио Романо на своей странице в соц. сетях.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе после ничейного результата в матче против «Эвертона». «Горожане» отстают от «Арсенала» на 5 пунктов, имея игру в запасе.