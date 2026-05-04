В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде неожиданно не смог победить «Эвертон» — 3:3.

В составе хозяев дублем отметился Тьерно Барри, забивавший на 68-й и 81-й минутах, а также забил Джейк О'Брайен на 73-й минуте.

За «горожан» отличились Жереми Доку на 43-й минуте и 90+7-й минуте и Эрлинг Холанн на 83-й минуте.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 3:3 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Жереми Доку 43' 1:1 Тьерно Барри 68' 2:1 Jake O'Brien 73' 3:1 Тьерно Барри 81' 3:2 Эрлинг Холанд 83' 3:3 Жереми Доку 90+8' Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету ( Тьерно Барри 64' ), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам ( Нэйтан Паттерсон 90' ), Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль ( Карлос Алькарас 90' ), Кирман Дьюсбери-Холл ( Харрисон Армстронг 90' ), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Омар Мармуш 87' ), Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки, Энтойн Семеньо ( Филип Фоден 74' ), Николас Гонсалес ( Матео Ковачич 75' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Майкл Кин 45+1', Бету 48', Джеймс Тарковски 53', Jake O'Brien 86' — Джанлуиджи Доннарумма 74'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 2 Удары мимо 8 25 Владение мячом 75 5 Угловые удары 9 4 Офсайды 0 15 Фолы 5

После этого матча «Манчестер Сити» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от первого «Арсенала» на 5 баллов, имея игру в запасе, «Эвертон» (48) — десятый.