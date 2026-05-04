В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде неожиданно не смог победить «Эвертон» — 3:3.
В составе хозяев дублем отметился Тьерно Барри, забивавший на 68-й и 81-й минутах, а также забил Джейк О'Брайен на 73-й минуте.
За «горожан» отличились Жереми Доку на 43-й минуте и 90+7-й минуте и Эрлинг Холанн на 83-й минуте.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль3:3Манчестер СитиМанчестер
0:1 Жереми Доку 43' 1:1 Тьерно Барри 68' 2:1 Jake O'Brien 73' 3:1 Тьерно Барри 81' 3:2 Эрлинг Холанд 83' 3:3 Жереми Доку 90+8'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри 64'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам (Нэйтан Паттерсон 90'), Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль (Карлос Алькарас 90'), Кирман Дьюсбери-Холл (Харрисон Армстронг 90'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Омар Мармуш 87'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки, Энтойн Семеньо (Филип Фоден 74'), Николас Гонсалес (Матео Ковачич 75'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Майкл Кин 45+1', Бету 48', Джеймс Тарковски 53', Jake O'Brien 86' — Джанлуиджи Доннарумма 74'
После этого матча «Манчестер Сити» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от первого «Арсенала» на 5 баллов, имея игру в запасе, «Эвертон» (48) — десятый.