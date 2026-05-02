«Бавария» примет «Хайденхайм» в матче 32-го тура Бундеслиги, который состоится 2 мая в 16:30 мск на «Альян Арене» в Мюнхене.
«Бавария» уже выиграла Бундеслигу и для нее оставшиеся матчи не имеют никакого значения. Впереди у команды Компани матч с ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что хозяева захотят сохранить силы.
А вот «Хайденхайм» будет играть на максимуме. Команда в 4 очках от зоны плей-офф и все еще надеется сохранить прописку в турнире. В прошлом туре гости обыграли «Санкт-Паули». Но победить «Баварию» — это задание со звездочкой. Справятся ли они с ним?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 4.05.
- Котировки букмекеров: 1.26 — победа «Баварии», 7.20 — ничья, 8.60 — победа «Хайденхайма».
- Прогноз ИИ: победа «Баварии» со счетом 3:1.
