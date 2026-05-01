Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что в будущем не исключает своего возвращения в АПЛ.

Аргентинский специалист отметил, что у него остались исключительно положительные воспоминания о времени, проведённом в Англии, где он ранее возглавлял «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси».

«Думаю, однажды я хотел бы вернуться в АПЛ, потому что мне действительно нравится Англия. Я всегда с теплотой вспоминаю свой опыт работы там. Считаю, что мой человеческий и тренерский профиль хорошо подходит для элитного английского футбола», — заявил Почеттино в подкасте The Overlap's Stick To Football.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможном возвращении специалиста в «Тоттенхэм» после ЧМ-2026, однако лондонский клуб в итоге сделал выбор в пользу итальянского тренера Роберто Де Дзерби.