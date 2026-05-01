Гости наберут три очка в матче с главным аутсайдером?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

2 мая в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Сандерленд». Начало встречи — в 17:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Сандерленд с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» находится на 20-м месте в таблице и уже вылетел из элитного дивизиона.

В активе команды 17 очков по итогам 34-х встреч. В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» одержал три победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения при разнице мячей 24:62.

Последние матчи: В апреле «Вулверхэмптон» играет очень плохо. Команда проиграла все три матча.

Ранее в АПЛ «Вулверхэмптон» уступил «Вест Хэму», «Лидсу» и «Тоттенхэму». В этих встречах не было забито ни одного гола, а пропущено целых восемь мячей. В целом команда ужасно действует в обороне.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» уже официально расстался с Премьер-лигой, досрочно оформив вылет в Чемпионшип. Команда просто доигрывает провальный сезон без всякой мотивации.

Ранее у клуба были три фиаско. «Вулверхэмптон» в апреле ни разу не смог забить. В предстоящей встрече хозяева постараются хоть немного поднять настроение своим фанатам.

«Сандерленд»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии «Сандерленд» располагается на 12-й позиции. Команде не угрожает вылет в Чемпионшип, поэтому можно спокойно доигрывать сезон.

«Черные коты» набрали 46 очков. В 34-х матчах команда одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и уступила в 12 встречах. «Сандерленд» забил 36 мячей и пропустил 45 голов.

Последние матчи: «Сандерленд» начал апрель с победы. Дома команда взяла верх над «Тоттенхэмом» (1:0).

Но затем «черные коты» потерпели два поражения кряду. 19 апреля был неудачный визит к «Астон Вилле» (3:4), а затем «Сандерленд» по всем статьям дома уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:5.

Состояние команды: «Сандерленд» с хорошей стороны показал себя в текущем сезоне. 12-е место — неплохой показатель. Для новичка лиги такой результат можно считать уверенным, особенно с учётом серьезной конкуренции в АПЛ.

«Сандерленд» на данный момент выглядит более организованным коллективом. Команда способна навязывать борьбу даже более статусным соперникам. В матче с главным аутсайдером АПЛ вряд ли возникнут какие-то проблемы, пусть даже и на чужом поле.

Статистика для ставок

В апреле «Вулверхэмптон» проиграл все три матча и ни разу не забил

«Сандерленд» ранее уступил в двух встречах кряду

В первом круге «Сандерленд» дома победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.37, а победа «Вулверхэмптона» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.76.

Прогноз: «Вулверхэмптон» подходит к концовке сезона без турнирной мотивации и с очевидными проблемами во всех линиях. В такой ситуации гости должны выиграть.

2.20 Победа «Сандерленда»

Ставка: победа «Сандерленда» за 2.20.

Прогноз: «Вулверхэмптон» крайне слабо выглядит в атаке, забивая в среднем около 0,7 мяча за матч. Вряд ли в этой встрече стоит ждать обмена голами.

1.91 Обе команды не забьют

Ставка: обе команды не забьют за 1.91