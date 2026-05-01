Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.  По его словам, специалист отлично разбирается в футболе.

Мурад Мусаев

«Я однажды позвонил Мусаеву, и мы с ним долго, минут 30, разговаривали.  Очень милый человек, блестяще разбирающийся в футболе.  И видно, что он обучаемый — это самое главное.  Он без всякого фанфаронства.  И Семак, кстати, то же самое.  У него нет вот этого, что есть у Карпина, например», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» в 28-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Акроном».  Команда Мусаева на данный момент лидирует в таблице.