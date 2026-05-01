В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле победил «Бернли» со счетом 3:1.

Доминик Кальверт-Льюин
Доминик Кальверт-Льюин globallookpress.com

На точные удары Антона Стаха, Ноа Окафора и Доминика Кальверт-Льюина гости ответили только голом престижа Лоума Чауны.

Результат матча

3:1
1:0 Антон Стах 8' 2:0 Ноа Окафор 52' 3:0 Доминик Калверт-Льюин 56' 3:1 Лум Чауна 71'
Лидс:  Карл Дарлоу,  Джо Родон,  Паскаль Стрёйк,  Джейден Богл (Даниэль Джеймс 90'),  Джеймс Джастин,  Яка Бийол,  Этан Ампаду,  Антон Стах (Бренден Ааронсон 72'),  Ноа Окафор (Лукас Нмеча 65'),  Доминик Калверт-Льюин (Вильфред Ньонто 90'),  Ао Танака (Шон Лонгстафф 72')
Бёрнли:  Мартин Дубравка,  Квилиндсхи Хартман (Флорентину Луиш 65'),  Максим Эстеве,  Яльмар Экдаль,  Башир Хамфрис (Армандо Броя 76'),  Кайл Уолкер,  Зиан Флемминг (Зеки Мохамед Амдуни 76'),  Джеймс Уорд-Праус (Лукас Пирес 65'),  Джош Лорент (Ханнибал Межбри 53'),  Джейдон Энтони,  Лум Чауна
Жёлтые карточки:  Паскаль Стрёйк 27',  Джо Родон 40',  Доминик Калверт-Льюин 48',  Этан Ампаду 75'  —  Башир Хамфрис 35',  Лум Чауна 37',  Ханнибал Межбри 88'

После этой игры «Лидс» с 43 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, «Бернли» (20) — девятнадцатый.