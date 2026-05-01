В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле победил «Бернли» со счетом 3:1.
На точные удары Антона Стаха, Ноа Окафора и Доминика Кальверт-Льюина гости ответили только голом престижа Лоума Чауны.
Результат матча
ЛидсЛидс3:1БёрнлиБёрнли
1:0 Антон Стах 8' 2:0 Ноа Окафор 52' 3:0 Доминик Калверт-Льюин 56' 3:1 Лум Чауна 71'
Лидс: Карл Дарлоу, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл (Даниэль Джеймс 90'), Джеймс Джастин, Яка Бийол, Этан Ампаду, Антон Стах (Бренден Ааронсон 72'), Ноа Окафор (Лукас Нмеча 65'), Доминик Калверт-Льюин (Вильфред Ньонто 90'), Ао Танака (Шон Лонгстафф 72')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман (Флорентину Луиш 65'), Максим Эстеве, Яльмар Экдаль, Башир Хамфрис (Армандо Броя 76'), Кайл Уолкер, Зиан Флемминг (Зеки Мохамед Амдуни 76'), Джеймс Уорд-Праус (Лукас Пирес 65'), Джош Лорент (Ханнибал Межбри 53'), Джейдон Энтони, Лум Чауна
Жёлтые карточки: Паскаль Стрёйк 27', Джо Родон 40', Доминик Калверт-Льюин 48', Этан Ампаду 75' — Башир Хамфрис 35', Лум Чауна 37', Ханнибал Межбри 88'
После этой игры «Лидс» с 43 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, «Бернли» (20) — девятнадцатый.